فضيحة "سرقة المناشف" من فندق أردني تصدم العراق

تستمر قضية "سرقة المناشف" من فندق أردني في إثارة الجدل في العراق، بعد أن وُجهت اتهامات للدبلوماسية العراقية زينب الساعدي بالضلوع فيها، وفق ما أفاد موقع "الحدث" السعودي اليوم.

https://x.com/i/web/status/1979303298030276790 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها بدأت باتخاذ خطوات للتحقيق في تسريب وثائق رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى دراسة ظروف الحادث المتعلق بموظفة في مقر الوزارة.

وكشف عن الواقعة بعد أن نشرت الساعدي، التي تشغل منصب مستشارة في الوزارة، رسالة رسمية أرسلها السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي إلى وزارة الخارجية في بغداد، أفاد فيها بسرقة مناشف من أحد الفنادق الفاخرة في عمان.

ونفت السعدي التهم الموجهة إليها، وطالبت بتدخل فوري من الوزارة ورئيس الوزراء العراقي، مؤكدة أنها قدمت طلبًا لفتح تحقيق رسمي نيابة عنها. وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة تحقيق للنظر في الأمر، مشددة على أنها ستتعامل مع القضية بمهنية وشفافية، وفق القوانين، وحمايةً لسمعة الوزارة.

وقد أثار الحدث نقاشًا وضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث انتقد بعض المستخدمين ما نُسب إليها، في حين دافع آخرون عن براءتها، بما في ذلك دعم من قادة قبيلة السواعد التي تنتمي اليها الديبلوماسية والذين ساندوها ملوحين بإقامة تظاهرة.