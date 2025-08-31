غموض يكتنف مصير وزير الدفاع ورئيس أركان الحوثيين || قائمة الوزراء ضحايا الغارة الإسرائيلية

قد يعجبك أيضًا -

بعد ثلاثة أيام من الهجوم الإسرائيلي ضد صنعاء، لم يعلن الحوثيون سوى عن رئيس الحكومة الرهوي، ويمتنعون الكشف عن أسماء الوزراء الذين اغتالوهم، ويبقون الوضع بحالة من الغموض. مع ذلك أفادت التقارير بأن أربعة وزراء فقط بقوا على قيد الحياة.

في حين تشير التقديرات الإسرائيلية أن وزير دفاع الحوثيين محمد العاطفي أصيب بجروح بالغة في الهجوم، ولم يتم اغتياله، في حين تشير التقديرات أن رئيس الأركان محمد الغماري كان حاضرا بالفعل في الاجتماع، لكن مصيره غير معروف.

وهددت رئاسة الحوثيين أمس في بيان لها: "إن دماء الشهداء ستكون الوقود والمحرك لمواصلة هذا الطريق. ونؤكد لشعبنا، وللشعب الفلسطيني، ولجميع أبناء الوطن، أننا سنواصل موقفنا الداعم والمساند لغزة. وسنواصل بناء قواتنا المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والمخاطر، فشعبنا اليمني حاضر في كل الميادين".

قائمة الوزراء القتلى جراء الغارة الإسرائيلية وفقا لتقارير يمنية:

رئيس الوزراء - أحمد الرهوي والذي أكد الحوثيون رسميًا مقتله السبت.

مدير مكتب رئيس الوزراء - محمد الكبسي

وزير الاقتصاد والصناعة - معين المحاقري

وزير الإعلام - هاشم شرف الدين

وزير الخارجية - جميل عامر

وزير الرعاية الاجتماعية - سمير باجعالة

وزير النقل والأشغال العامة - محمد فهيم

وزير الزراعة - رضوان الرباعي

وزير العدل - مجاهد علي

وزير الثقافة والسياحة - علي اليافعي

وزير الكهرباء والطاقة والمياه - علي حسن

وزير الشباب والرياضة - محمد المولد