بين الضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية.. الشرع يواجه أصعب اختبار سياسي

بين ضغوط المصالح الإقليمية وتشابك التحالفات الدولية، يجد رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع نفسه أمام معادلة سياسية معقدة رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها . قد تحدد مستقبل سوريا خلال السنوات المقبلة.

فدمشق ترتبط بعلاقات وثيقة مع تركيا التي تعد أحد أبرز الداعمين للحكومة السورية الجديدة، فيما تسعى في الوقت نفسه إلى توسيع انفتاحها على الولايات المتحدة والدول الغربية أملاً في جذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط الاقتصادية.

ويزداد المشهد تعقيداً مع تنامي التنافس التركي الإسرائيلي على النفوذ داخل سوريا، حيث تنظر أنقرة إلى استقرار الحكومة السورية باعتباره جزءاً من أمنها القومي، بينما تراقب إسرائيل بحذر أي تمدد للنفوذ التركي قرب حدودها.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الشرع التي نفى فيها وجود أي خطط سورية للدخول إلى لبنان، في محاولة لتأكيد أن أولويات دمشق الحالية تتركز على الاستقرار الداخلي وإعادة الإعمار، بعيداً عن الانخراط في صراعات إقليمية جديدة

وفي انتظار اتضاح صورة الترتيبات الإقليمية المقبلة، تبدو سوريا اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي، حيث ستحدد القرارات التي تتخذها دمشق خلال السنوات القليلة المقبلة شكل تحالفاتها ومستقبل دورها في الشرق الأوسط لعقود قادمة ومن سيحكمها