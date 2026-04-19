قضية مكان وجود اليورانيوم المخصب تعتبر نقطة خلاف في محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية، غاي عزريئيل، أفاد أن إسرائيل تعرب عن معارضتها للفكرة التي ظهرت في بعض التقارير والتي تفيد بأن اليورانيوم المخصب سينقل من إيران إلى باكستان.

في إسرائيل يعارضون الفكرة ويقولون: "ما هي الضمانات التي لدينا بأن المادة لن تصل أو تبقى في أيدٍ معادية؟ النقل لا يدمر المادة إنما فقط يقومون بنقلها، وباكستان نفسها، رغم كونها قوة نووية، هي أيضاً دولة غير مستقرة ولديها علاقات مع جماعات مسلحة، بالإضافة إلى ذلك - مثل هذا النقل قد يمكّن إيران من الحفاظ على وصول غير مباشر للمادة والتحايل على العقوبات والرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وربما الاستمرار في برنامجها النووي في المستقبل".

كما ذُكر، في إسرائيل يقللّون في التعبير عن موضوع المفاوضات مع إيران ويجرون محادثات هادئة مع واشنطن بهدف التأكد من أن مبادئ إسرائيل تُحترم، ومن بينها موضوع تخصيب اليورانيوم وإزالة المادة المخصبة المدفونة تحت الأرض من أيدي الإيرانيين.