نشر أول: تفاصيل الحدث الأمني في غزة الذي لم يُعرض للجمهور الإسرائيلي

نشر أول: قبل أكثر من شهر، خرجت خلية من المسلحين من فتحة نفق في رفح. في حين أن بعض أعضاء الخلية تم اغتيالهم أو اعتقالهم في الميدان - ستة مسلحين تمكنوا من الفرار إلى خان يونس. ولم يتم إبلاغ الجمهور الإسرائيلي عن فرار المسلحين.

في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليل رصدت القوات ثمانية مسلحين خرجوا من بنية تحتية مسلحة تحت الأرض في شرق رفح. "فور رصدهم، هاجم سلاح الجو، بتوجيه من قوات فرقة غزة (143)، وقتل ثلاثة من المسلحين. بعد ذلك، نُفذت هجمات إضافية نحو المناطق التي حاول المسلحون المتبقون الفرار إليها، ولا تزال نتائجها قيد الفحص"، حسب البيان.

أمس، تحدث مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مع i24NEWS وحذر من أنه "إذا قبلنا بنشاط حماس في اللجنة التكنوقراطية - قد نحصل على نموذج حزب الله في قطاع غزة". وقال المسؤول إن إسرائيل لن تتمكن من تدمير منظمة حماس في ظل اللجنة، بل ستتمكن فقط من مهاجمة تعاظم قوتها وتأخيرها – كما يحدث في لبنان. ووفقًا لتصريحاته، لن يكون هناك مفر من جولة أخرى مع حماس في المستقبل.