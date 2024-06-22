تقرير: المدمرة الأمريكية "دوايت أيزنهاور" بطريقها للبحر المتوسط لمساندة إسرائيل ضد حزب الله

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية اليوم (السبت)، أن حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور" تشق طريقها الآن إلى المنطقة من أجل "المساعدة في أي عملية قد تتطور بين إسرائيل ولبنان".

ويستند التقرير إلى مسؤولين أميركيين قالوا أنها ستصل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وذكر أن الدور الحالي لـ "أيزنهاور" -التي تتواجد حاليا في البحر الأحمر للمشاركة في العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن- وسيتم استبدالها بحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التي تقوم حاليا بمهمة في شرق آسيا (وأفيد اليوم أنها وصلت إلى كوريا الجنوبية).

هذا وأرسل بايدن "أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كجزء من رسالة الردع التي أراد إيصالها إلى إيران وحزب الله (حتى قبل خطابه الشهير "لا تقولوا" في 10 تشرين الأول/أكتوبر). وانضمت إليها فيما بعد حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية الأمريكية "جيرالد فورد"، لكنها عادت إلى الولايات المتحدة في بداية العام.