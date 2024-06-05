تقرير: مسلح يطلق النار تجاه السفارة الأمريكية في بيروت

أفاد الجيش اللبناني أن رجلا يحمل الجنسية السورية أطلق النار اليوم (الأربعاء) باتجاه السفارة الأمريكية في بيروت. وردا على ذلك أطلق جنود الجيش اللبناني النار عليه، ما أسفر عن إضابته واعتقاله. وفتح تحقيق لمعرفة ظروف الحادث.

لم يصب أفراد السفارة بأذى ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

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وقالت السفارة الأمريكية في بيروت: “في تمام الساعة 8:34 بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. وبفضل الاستجابة السريعة للشرطة وفريق أمن السفارة، أصبحت منشأتنا وموظفينا آمنين. التحقيقات مستمرة ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".