تقرير: مسلح يطلق النار تجاه السفارة الأمريكية في بيروت

أفاد الجيش اللبناني أن رجلا يحمل الجنسية السورية أطلق النار اليوم (الأربعاء) باتجاه السفارة الأمريكية في بيروت. وردا على ذلك أطلق جنود الجيش اللبناني النار عليه، ما أسفر عن إضابته واعتقاله. وفتح تحقيق لمعرفة ظروف الحادث.

لم يصب أفراد السفارة بأذى ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

https://twitter.com/i/web/status/1798240973455306812