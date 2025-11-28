مخمور في السماء: اعتقال سائح بعد تسلقه رافعة في تل أبيب

فرق الإطفاء والإنقاذ أنقذت صباح اليوم (الجمعة) شخصًا علق على رافعة بارتفاع 40 مترًا في موقع بناء بجنوب تل أبيب. الشخص الذي علق - لا يتحدث العبرية، وهو سائح كان مخمورًا. تم نقله لتلقي العلاج من قبل الطواقم الطبية في المكان.

قرب الساعة 08:00 تلقى بلاغ عن شخص عالق على رافعة كما ذكر، في موقع بناء بشارع سلميه في تل أبيب. عملت في المكان فرق إنقاذ وإطفاء من محطة الإطفاء والإنقاذ تل أبيب وفريق من وحدة الإنقاذات الخاصة لإنقاذه.

في نهاية الجهود، وبعد حوالي ساعتين من التبليغ، تم تخليص المحتجز ونقله كما ذُكر لتلقي العلاج من قبل الجهات الطبية في المكان.

Fire and rescue spokespeople

كما هو معروف، تم تسجيل حادث استثنائي ودراماتي إضافي في بداية الأسبوع في القدس، عندما علق فتى يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا على ارتفاع 36 طابقًا، بعد أن تسلق الى ثقل رافعة في أعلى المبنى. فور تلقي البلاغ عن الحادث تم استدعاء قوات معززة من وحدة الإنقاذ الخاصة إلى المكان، وبدؤوا في بناء منظومة إنقاذ من أجل إنزال الفتى إلى الأرض بأمان. بعد مرور حوالي ساعتين حافلتين بالتوتر، تمكنت القوات من الوصول إلى الفتى، وأنزلته من الرافعة إلى سطح المبنى.