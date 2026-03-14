هجوم طائرات مسيرة على ميناء الفجيرة بالإمارات يوقف عمليات النفط مؤقتًا!

أفادت تقارير صباح اليوم بوقوع إطلاق نار وهجوم بطائرة مسيّرة باتجاه ميناء الفجيرة بدولة الإمارات المتحدة المتحدة الواقع خارج مضيق هرمز ، في حادثة تعكس اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وذكرت السلطات الإماراتية أن حريقًا اندلع في محيط الميناء نتيجة سقوط شظايا الطائرة المسيّرة بعد اعتراضها، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة بلومبرغ بأن بعض عمليات تحميل النفط في الميناء تم تعليقها مؤقتًا عقب الهجوم، في خطوة احترازية وسط مخاوف من تأثير التصعيد العسكري على حركة الطاقة في المنطقة.

من جهته، أصدر متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران بيانًا حذر فيه قيادة الإمارات، مؤكدًا أن طهران تعتبر من حقها "الدفاع عن سيادتها الوطنية"، وأنها قد تستهدف مصادر إطلاق الصواريخ الأمريكية في الموانئ والأرصفة والمنشآت العسكرية داخل بعض المدن الإماراتية.

ودعا البيان سكان الإمارات ومراكز التجمعات السكانية إلى الابتعاد عن الموانئ والأرصفة والمنشآت التي تستخدمها القوات الأمريكية، لتجنب تعرضهم لأي أضرار محتملة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن المصالح الأمريكية داخل الإمارات، بما في ذلك الموانئ والأرصفة والمنشآت العسكرية، تُعد أهدافًا مشروعة بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران خلال الأيام الماضية.