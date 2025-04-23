كولونيل سابق بالجيش الإسرائيلي :"ترامب فاجأ إسرائيل بأنه يريد اتفاق مع ايران"

على خلفية التقدم الذي وصف "بالايجابي" بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، صرح د.موشيه العاد – كولونيل سابق في الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن "ترامب فاجأ إسرائيل بأنه يريد اتفاق مع ايران". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأضاف العاد :"جاء ذلك بعد أن حذر الإيرانيين واحضر قوات عسكرية غير مسبوقة الى الشرق الأوسط ، بعد كل هذا فاجأ الجميع بدقيقة واحدة ، ليس فقط نتنياهو وأنما الكثير من الإسرائيليين ، يوجد في الولايات المتحدة معسكرين، الأول ، أولئك الذين يؤيدون العمل العسكري مثل الجنرال كوريلا قائد القوات في الشرق الأوسط ، والذين يعارضونه ويقترحون عملية سياسية، بينما إسرائيل من ناحيتها فإنها تعتبر أنه مهما كانت القرارات الأمريكية ستقوم بكل قوتها لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي".

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