تقرير: مفاوضات متقدمة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف المختطفة في العراق

ذكرت قناة الحدث السعودية، اليوم، أن جهوداً جادة تبذل للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المحتجزة في العراق منذ عام 2023. وتجري محادثات أمنية سرية مع المجموعة المسلحة التي اختطفتها لتأمين إطلاق سراحها.

وتجري محادثات إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية التي تحمل أيضا الجنسية الروسية، في إطار تفاهم غير معلن بين بغداد وواشنطن. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة سرية قام بها مسؤول أمني عراقي إلى العاصمة الأمريكية، وفق ما نقلت قناة "الحدث" عن مصادرها. وتهدف الجهود المبذولة خلال هذه العملية إلى تخفيف الضغوط الدولية على بغداد.

ومن أجل تجنب "الإحراج الداخلي"، يجري النظر في إمكانية نقل تسوركوف إلى طرف محايد قبل تسليمها. وقالت إن "الإفراج المتوقع عن تسوركوف يظهر التزام رئيس الوزراء العراقي السوداني بالتعاون مع المجتمع الدولي".

صرح مكتب منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، قائلاً: "إن الجهود المبذولة لإطلاق سراح إليزابيث مستمرة على الدوام. وفي إطار جهودها في هذا الشأن، طلبت إسرائيل بالفعل المساعدة من الولايات المتحدة والصليب الأحمر ودول أخرى".