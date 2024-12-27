مقتل مسنة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة هرتسليا وتحييد المنفذ

قُتلت مسنة في الثمانينات من عمرها اليوم (الجمعة) في عملية طعن في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل. وتم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف وهي في حالة حرجة وفاقدة للوعي - بحسب المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء - حيث تم إعلان وفاتها هناك . في حين قام حراس أمن الذي تواجدوا بالمكان بتحييد المنفذ واعتقلته الشرطة الإسرائيلية لاحقا.

ووفقا للتحقيقات الأولية يتضح أن الحديث يدور عن مهاجم وحيد، فلسطيني من الضفة الغربية. وفقا لشهادات حراس الأمن من شركة "برينكس" فإنهم نزلوا من المركبة التي استقلوها وإذ بهم يرون المنفذ يهاجم هذه السيدة ويطعنها عدة مرات، طلبوا منه التوقف وحاول الفرار وبعدها أطلقوا النار عليه. اصابوه بأطرافه وقاموا بتحييده.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: إن "قوات الشرطة تمكنت من تحديد مكان المشتبه به والقبض عليه. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث". ووصل مفوض الشرطة داني ليفي إلى مكان الهجوم في هرتسليا وأجريت عمليات بحث واسعة النطاق في منطقة الحادث، كما شارك فريق من الشاباك في التحقيق.