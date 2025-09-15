"قطر والإخوان يضغطون على الشرع لمصالحة إيران"

قد يعجبك أيضًا -

حذر الصحافي عبد الجليل السعيد من إبرام سوريا مصالحة مع ايران مشيرا الى أن "دولة قطر وشخصيات إخوانية مقربة من الشرع يدفعون لعقد مصالحة مع ايران" محذرا اياه من التجاوب لمثل هذه المحاولات . لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "بعض مستشاري الرئيس السوري الإخونجية يحاولون إقناعه بالتصالح مع ايران لإخافة إسرائيل". وتابع "الحديث عن مصالحة مع ايران هو خطأ كبير لن يتقبله الشعب السوري .." وأضاف :"قطر تضغط بصورة كبيرة لعقد لقاء بين الشيباني وعراقجي .. قطر تمارس ضغوطات كبيرة جدا للمصالحة مع ايران".

الحلقة كاملة: