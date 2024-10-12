الرئيس الفرنسي يدعو حزب الله إلى "وقف قصف إسرائيل فورا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، حزب الله إلى أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وقال خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان".

وأعرب ماكرون عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه، وجدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان)"، و"كرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".

وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيا جميع الاطراف الى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد "برنامج سياسي جامع يستند الى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري..

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، قد هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بوقف توريد شحنات الأسلحة التي يتم استخدامها في الحرب على غزة، معتبراً أن "إسرائيل تدافع عن نفسها في 7 جبهات".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تحارب القوى الهمجية التي تقودها إيران، ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبنا".وأضاف: "ومع ذلك، يدعو ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، عار عليهم، هل تفرض إيران حظر أسلحة على حزب الله، والحوثيين، ووكلائها الآخرين؟ بالطبع لا".

وتابع قائلاً: "لكن الدول التي يُفترض أنها تعارض هذا المحور تدعو إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، يا له من عار!"، معتبراً أن "إسرائيل ستنتصر بدعمهم أو بدونه، لكن هذا العار سيستمر لفترة طويلة بعد كسب الحرب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، لراديو فرانس إنتر، بشأن وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في الصراع في غزة "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة القتال في غزة”. وأضاف: "فرنسا لا تقدم أي شيء".