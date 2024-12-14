يأس عائلات الرهائن:"لا ينبغي للاعتبارات السياسية أن تكون لها الأسبقية على حياة البشر"

وجه عائلات الرهائن أصابع الاتهام إلى الوزيرين سموتريش وبن غفير، واتهموهما بعرقلة المفاوضات العالمية بسبب طموحاتهما في تثبيت وجودهما في غزة.

i24NEWS
i24NEWS
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مظاهرات عائلات الرهائن مساء اليوم 07/12/2024
مظاهرات عائلات الرهائن مساء اليوم 07/12/2024Miriam Elster/ Flash90

رفعت عائلات الرهائن في غزة صوتا قويا ومفجعا، مساء اليوم السبت، منددين بالحسابات السياسية التي، حسب قولهم، "تعرقل عملية تحرير أحبائهم. وبعد 435 يومًا من الأسر، أصبحت رسالتهم واضحة: لا ينبغي للاعتبارات السياسية أن تكون لها الأسبقية على حياة البشر".

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ووجه عائلات الرهائن أصابع الاتهام إلى الوزيرين سموتريش وبن غفير، واتهموهما بعرقلة المفاوضات العالمية بسبب طموحاتهما في تثبيت وجودهما في غزة. ويصرون على أن "التفاوض الجزئي سيكون بمثابة حكم بالإعدام".

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وتحدثت عدة عائلات، كل منها بقصتها المفجعة. إيناف زانجوكر يستحضر ماتان وإيدان، اللذين لا يزالان أسيرين. داني ألجيرت يتوسل من الرئيس السابق ترامب للتدخل. وتؤكد إيفات كالديرون على حالة الطوارئ الإنسانية: "لن ينجوا من الشتاء". ورسالتهم جماعية: “نريد أطفالنا في وطننا، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب”. ويدينون ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والتعذيب النفسي وخطر فقدان الرهائن. ويظل المطلب الأخير بسيطاً ولكنه بالغ الأهمية: المفاوضات العالمية الفورية، وإعادة كافة الرهائن، ووضع حد للاعتبارات السياسية. صرخة من القلب تتجاوز الانقسامات السياسية، وتطالب ببساطة بعودة الانقسامات السياسية.

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