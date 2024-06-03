الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يسلم إخطارا بهدم منزل منفذ الهجوم الذي راح ضحيته متان الملياح

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته مصادرة وهدم منزل الفلسطيني الذي نفذ الهجوم على الطريق رقم 1 وتسبب بمقتل المرحوم متان الملياح في شباط / فبراير 2024.

تم في يوم الجمعة المنصرم تسليم إخطار نهائي بنية مصادرة وهدم منزل كاظم زواهرة في قرية زعترة شرق بيت لحم، بعد ضلوعهما بتنفيذ هجوم مسلح على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من حاجز الزعيم قُتل فيه المرحوم متان المالح وأصيب عدد من المدنيين الآخرين.

Chaim Goldberg/Flash90

وأعلن الشاباك في حينه، أن منفذي الهجوم على شارع رقم 1 قرب معاليه أدوميم هم محمد زواهرة (26 عاما) وشقيقه كاظم زواهرة (31 عاما) من سكان خربة "بيت تعمر" في بيت لحم، وأحمد الوحش (31 عاما) وهو من سكان بلدة زعترة في المنطقة، وكان كاظم الزواهرة قد سجن في السابق على خلفية الإقامة غير الشرعية.

وأكدت الشرطة وقوع الهجوم على خلفية قومية في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث تم تحييد منفذيْ العملية، وأعلن لاحقا عن ملاحقة مهاجم ثالث وتم تحييده، كان شريكا في عملية إطلاق النار التي استهدفت السيارات المتوقفة في ساعة الذروة الصباحية التي تشهد ازدحاما مروريا برشاش أوتوماتيكي، ما تسبب بمقتل مواطن ونحو 8 إصابات.