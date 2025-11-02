اعتقال 4 سوريين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في العراق

أفادت تقارير إعلامية عراقية بأن جهاز الاستخبارات التابع لـ"هيئة الحشد الشعبي"، المنظمة التي تضم الفصائل الشيعية الموالية لإيران، أوقف أربعة سوريين ينحدرون من منطقة جبل العرب، للاشتباه بتجسسهم لصالح إسرائيل.

ووفق المصادر، تم العثور بحوزة المعتقلين على خرائط وصور توثّق مواقع أمنية حساسة في مدينتي النجف والديوانية، وهما من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة في العراق.

السلطات العراقية لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا حول الواقعة، في حين أفادت تقارير محلية بأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مدى ارتباط المعتقلين بجهات خارجية وشبكات تجسس في المنطقة.