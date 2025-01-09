مسؤول لبناني لـ i24NEWS :" جوزيف عون هو المرشح الأبرز للرئاسة"

ينعقد مجلس النواب اللبناني اليوم (الخميس) لجلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد عامين لم تنجح المحاولات فيهما. وقال مسؤول لبناني لـi24NEWS إن "العماد جوزيف عون هو بالتأكيد المرشح الأبرز لهذا المنصب، وقد حصل حتى الآن على 80 صوتا من أصل 86 صوتا ضرورية لانتخابه بالفعل في الجولة الأولى، في حين أن المطلوب 65 صوتا فقط في الجولة الثانية."

في الوقت نفسه، لم تعلن حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر في البلاد عن دعمها لعون، رغم أن المرشح الذي قدموه - سليمان فرنجية، انسحب من السباق بالفعل. لذا، قد يصوتون بواسطة تذكرة بيضاء - خطوة قد تعرقل من يتم انتخابه للمنصب.

وكما ذكرنا، فهو يحتاج إلى 86 صوتًا ليتم انتخابه، ولكن كونه رجلًا عسكريًا، يلزم إجراء تعديل دستوري لانتخابه، ما لم يتم انتهاك الدستور - ووفقًا لعدد من أعضاء البرلمان، فإن الحديث هنا عن احتمال قائم. حاليا، في الوقت الراهن كل الخيارات لا تزال مفتوحة. وفي حال حصوله على العدد المطلوب من الأصوات – فمن المتوقع أن يتغلب على الحاجة إلى التعديل الدستوري الذي يتطلب أيضاً 86 عضواً.

ويحظى عون حاليا بدعم كبير من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطاعات كبيرة من الطوائف المسيحية. ولم يتجدد التحرك إلا بعد الهجوم على حزب الله، وبدفع من الولايات المتحدة بمساعدة السعوديين، لمحاولة خلق واقع لبناني تضعف فيه قوة حزب الله السياسية.