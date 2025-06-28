"خربوا مركبات وحاولوا دهس جنود " || مستوطنون يهاجمون جنودا إسرائيليين قرب رام الله

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هاجم مستوطنون جنودا إسرائيليين من الاحتياط وضابطًا الليلة الماضية (الجمعة والسبت) قرب قرية كفر مالك في منطقة رام الله. أصيب الجنود بجروح طفيفة، وأُلقي القبض على ستة مشتبه بهم وجرى نقلهم الى اهتمام الشرطة.

استُدعيت قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود إلى المنطقة بعد أن أثار عشرات المستوطنين الملثمين أعمال شغب في قرية كفر مالك. ووفقًا لتقرير القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ، هاجم الملثمون جنديًا احتياطيًا، ورشقوه بالحجارة، وثقبوا إطار سيارة شرطة، وحاولوا دهس ضابط شرطة. أطلقت قوة من حرس الحدود النار لتفريق المظاهرات.

وعلق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الأحداث هذا الصباح قائلاً: "عند وصول القوات، رشقها عشرات المدنيين الإسرائيليين بالحجارة، واعتدوا على الجنود بالعنف الجسدي واللفظي، بمن فيهم قائد الكتيبة". وأضاف أن مثيري الشغب خرّبوا مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، بل وحاولوا دهسهم