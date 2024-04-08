موعد أول أيام عيد الفطر .. دول عربية تتحرى رؤية هلال شهر شوال

قامت عدة دول عربية بتحديد موعد تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري، حتى يتسنى لها الإعلان عن انتهاء شهر رمضان وموعد أول أيام عيد الفطر.

في الإمارات، دعت لجنة تحري الرؤية، لمراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الذي يصادف 29 من شهر رمضان 1445 هـ.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الرؤية البصرية، ولا تعتمد على الحسابات الفلكية فقط، وأهابت في الوقت نفسه بكل من يرى الهلال أن يتواصل مع أقرب مركز لتحري الرؤية لتسجيل شهادته.

وفي نفس السياق، دعت المحكمة العليا في السعودية بدورها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الموافق 8 أبريل/نيسان 2024، وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وفي قطر دعت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في الدولة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء الاثنين.