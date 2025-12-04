إخراج إسرائيلي من قلقيلية بعد دخوله بحثا عن سيارته المسروقة

قوات الإدارة المدنية أنقذت خلال الليل (الأربعاء) إسرائيلياً من وسط مدينة قلقيلية التابعة للسلطة الفلسطينية. ويتبين من تحقيق أولي أنه دخل سيراً على الأقدام إلى داخل المدينة بهدف البحث عن سيارته، والتي بحسب ادعائه قد سُرقت قبل عدة ساعات من ذلك.

خلال الليل ورد بلاغ إلى الإدارة المدنية عن إسرائيلي شوهد يتجول في منطقة مدينة قلقيلية ، ويوجد خطر حقيقي على حياته. عند تلقي البلاغ، عمل ضباط مكتب التنسيق والارتباط على توفير الحماية الفورية للإسرائيلي، وبموازاة ذلك - نقله إلى قوات الجيش الإسرائيلي عبر قنوات التنسيق. بعد أن تم العثور عليه ونقله إلى ضباط الإدارة المدنية، تم تسليمه لمتابعة المعالجة والتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية.

وزارة الأمن الإسرائيلية تشدد على أن الدخول إلى مناطق A ممنوع بحسب القانون ويشكل خطرًا فوريًا على حياة الإسرائيليين.

وعلى سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عملية واسعة النطاق في منطقة جنين، وخلالها نُفذت مئات المداهمات، وضُبطت العديد من وسائل القتال، واعتُقل عشرات المسلحين.