تهديد تركي غير مسبوق من الجو: مسيّرات أنقرة ترصد اليونان وإسرائيل من مسافة 200 كيلومتر

تهديد تركي جديد على سماء اليونان وإسرائيل، تقارير كشفت عن تطور عسكري تركي لافت، يتمثل في منظومة كهروبصرية جديدة للطائرات المسيّرة، قد تحمل في طياتها رسائل تهديد غير مباشرة لكل من اليونان وإسرائيل، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

المنظومة الجديدة، التي تحمل اسم اسيل فلير ستة مئة، طوّرتها شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، وجرى دمجها مؤخرًا ضمن رحلة اختبار للطائرة المسيّرة الثقيلة بيرقدار، فوفقًا للتقارير، أثبتت المنظومة قدرتها على التقاط صور عالية الدقة من مسافة تصل إلى نحو مئتي كيلومتر، وهو مدى غير مسبوق في هذا المجال.

هذا التطور يعني أنه، وفي ظروف جوية مثالية، قد تتمكن الطائرات المسيّرة التركية من تنفيذ مهام استطلاع ومراقبة عميقة، انطلاقًا من الأجواء التركية، لتشمل مناطق بعيدة مثل أثينا وربما أجزاء من إسرائيل، دون الحاجة إلى اختراق مباشر للأجواء.

مراقبون رؤوا أن هذه الخطوة تحمل بعدًا سياسيًا وعسكريًا في آن واحد، إذ تعزز قدرات الردع التركية، وتبعث برسائل واضحة إلى الخصوم الإقليميين، في وقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط تنافسًا حادًا على النفوذ والأمن.

في المحصلة، لا يُعد هذا التطور مجرد إنجاز تقني، بل مؤشرًا جديدًا على تصاعد سباق التسلح، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة كأداة ضغط ورسالة قوة في المنطقة.