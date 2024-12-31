التصعيد في جنين- الاختبار الأكبر للرئيس أبو مازن منذ سنوات

قال مسؤول كبير في فتح، الليلة الماضية (الاثنين)، في حديث مع i24NEWS، إن "فصائل المقاومة في مخيم جنين للاجئين قامت في الأيام الأخيرة بتجنيد العشرات من العناصر الجديدة". وبحسب قوله فإن تجنيدهم يأتي بفضل التحريض ضد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الذي دخل في معركة "أكون أو لا أكون، ضد مقرات المقاومة في مخيم اللاجئين بجنين". وقال المسؤول إن "هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه أبو مازن". "دخل إلى أكبر حفرة في الضفة الغربية وليس من الواضح كيف سيخرج منها".

ومنذ ثلاثة أسابيع، تعمل قوات الأمن الفلسطينية، بتعليمات من أبو مازن، في مخيم اللاجئين ضد التنظيمات المسلحة. وحتى يوم أمس، قُتل في تبادل إطلاق النار 11 شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الأمن الفلسطيني وستة من السكان، من بينهم اثنان من قادة الجهاد الإسلامي في المخيم.

وتعقدت الأحداث بعد إطلاق النار على الصحافية شذي صباغ شقيقة الناشط في حماس معتصم صباغ الذي قُتل، يوم السبت. ونعت حماس الصحافية في بيان رسمي . تدعي عائلتها أنها أصيبت برصاص قناص من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهي في طريقها إلى محل البقالة، وتضيف أنه كان إطلاق نار من منزل قيادي كبير في الجهاد الإسلامي الذي قتلته قوات الأمن الفلسطينية، التي استولت على منزله وحولته إلى موقع للقناصين.

وألحق مقتل الصحفي ضرراً شديداً بالسلطة الفلسطينية، خاصة بعد أن ترك المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية مقابلة تلفزيونية بعد انضمام والدة الصحفية الى اللقاء. وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية أجرت تحقيقا، وادعت أن عناصرها لم يتواجدوا في المكان الذي وقع فيه الحادث. وقال الطبيب الذي فحص جثتها أن زاوية دخول الرصاصة تشير إلى أن الحديث لا يدور إطلاق نار قناص من مسافة بعيدة. إضافة إلى ذلك، هناك ادعاءات بأن السلطة حاولت إسكات الصحفية، لأنها قتلت قبل لحظات من الموعد المقرر لتقديم تقرير عن الأضرار التي لحقت بسكان المخيم.

وقال المسؤول الفلسطيني في حديث مع i24NEWS إن "حادثة مقتل الصحافية تعقد الأمور بشكل كبير". وأضاف أن "السلطة تواجه حادثة ’شيرين أبو عاقلة’ خطيرة، حيث تأتي في وقت تعمل فيه إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، وتسبب خسائر بشرية كبيرة جداً بين سكان القطاع".

وشهدت الأيام الأخيرة مساع وجهود للتفاوض بين الفصائل المسلحة والسلطة الفلسطينية، بعد تدخل شخصيات عامة في المنطقة بالأمر. وقال مسؤول فلسطيني لـi24NEWS إن محافظ جنين التقى بممثلي "كتيبة"جنين، "الجهاد الإسلامي"، إلا أن المحافظ نفى ذلك. لكن أهالي عناصر"الكتيبة" يزعمون أنه في الساعات الأخيرة تعرقل عدد من المبادرات من قبل السلطة الفلسطينية التي تعمل في هذه الأثناء بكل حزم في المخيم. وقال مسؤول أمني فلسطيني لـi24NEWS قبل حوالي أسبوعين إن توجيهات أبو مازن كانت: "لن تعودوا إلا بعد انتهاء العملية- مهما كان الثمن".

تدعي السلطة الفلسطينية أن هدف العملية هو محاربة منتهكي القانون، ويتحدث المتحدثون الرسميون المختلفون عمليا عن قتال ضد داعش والأذرع الإيرانية التي تسللت إلى أراضي السلطة الفلسطينية. وكان المتحدث باسم جهاز الأمن الفلسطيني صرح في الساعات الأخيرة إن السلطة الفلسطينية لا تقاتل المقاومة، بل الميليشيات التي جعلت حياة سكان جنين لا تطاق. وهذا من أصعب الاختبارات التي واجهها أبو مازن في السنوات الأخيرة. وسبق أن شهدت ساحة المنارة في رام الله، على بعد أمتار من منزل أبو مازن في المقاطعة، عددا من المظاهرات المؤيدة للفصائل في جنين.