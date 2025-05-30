محلل كردي :"أردوغان يتصرف كسلطان في سوريا والكورد لا يوجد لديهم خطوط حمراء"

بعد اتهامات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقوات قسد بالمماطلة بتطبيق الاتفاق بين حكومة الشرع والأكراد، قال المحلل الكردي د.زارا صالح إن :" اردوغان يتصرف كسلطان في سوريا، ولا توجد خطوط حمراء للكورد" لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وتابع صالح خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه ادهم حبيب الله أن :" عندما يتحدث اردوغان عن سوريا، يتحدث وكأنه حاكم وسلطان ووالي ورئيس لسوريا، يتكلم من منطلق وكأن سوريا تابعة له، وهذا أمر غير مقبول، لان هناك اتفاقية سورية سورية ابرمت في العاشر من اذار بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، ويتم إنجاز خطوات هذه الاتفاقية بشكل سلس، وتم تنفيذ بعض النقاط، ووصل وفد من الادارة الذاتية الجمعة لتنفيذ الاتفاق، الامور تسير بسلاسة، وبشكل طبيعي بين السوريين، والتدخل التركي، يعكس ان تركيا تسعى للهيمنة والسيطرة على القرار السوري، والكورد لا يوجد لديهم خطوط حمراء"،

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