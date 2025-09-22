الحكومة اللبنانية: القتلى في الهجوم الإسرائيلي هم 4 أميركيين

قد يعجبك أيضًا -

أربعة مواطنين أمريكيين، أب وثلاثة من أطفاله، كانوا من بين خمسة قتلى في الهجوم الإسرائيلي أمس (الأحد) جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة اللبنانية.

وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن طائرة مسيرة أطلقت صاروخين باتجاه دراجة نارية وسيارة من نوع مرسيدس، حيث قُتل الأب وأطفاله الذين كانوا بداخلها. سائق الدراجة النارية، الذي كان على ما يبدو هدف الهجوم، قُتل هو أيضاً. وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، قال إن أفراد العائلة الأمريكية أُصيبوا أيضاً في الهجوم وهم في حالة حرجة.

أمس، اغتال الجيش الإسرائيلي عنصر من حزب الله في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان. نتيجة للهجوم قُتل عدد المواطنين اللبنانيين من غير المتورطين والمرتبطين مع هدف الهجوم. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نأسف لأي إصابة لغير المتورطين، ونعمل قدر الإمكان لتقليل الأذى لهم. الحادثة قيد التحقيق."

رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، وصف الهجوم بأنه "مجزرة" ضد المدنيين، وأضاف أنه يشكل "رسالة تخويف موجهة إلى شعبنا العائد إلى قراه في الجنوب". ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة إسرائيل "بأشد العبارات على انتهاكاتها المتكررة للقرارات الدولية والقانون الدولي".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنها "مصدومة وغاضبة من مقتل ثلاثة أطفال من نفس العائلة في غارة جوية جنوب لبنان"، في منشور على منصة X.

رئيس لبنان، جوزيف عون، الموجود هذه الأيام في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح ردا على الهجوم إن إسرائيل "تواصل انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف "من نيويورك، ندعو المجتمع الدولي، الذي يتواجد قادته في قاعات الأمم المتحدة، لبذل كل جهد لوضع حد لانتهاك القرارات الدولية"، وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك سلام على دماء أطفالنا".