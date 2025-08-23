التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يستهدف مستودع أسلحة في جنوب لبنان، ويكثف غاراته على جنوب ووسط غزة
يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة، حيث أفاد الفلسطينيون بمقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم على عمال إغاثة، نُسب إلى الجيش الإسرائيلي.
أفاد لبنان في بيان، اليوم السبت، بوقوع عدد من الهجمات الإسرائيلية جنوب البلاد، وسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في أراضيه. فيما يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة، حيث أفاد الفلسطينيون بمقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم على عمال إغاثة، نُسب إلى الجيش الإسرائيلي.
لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح في يد الدولة، وخصوصاً سلاح حزب الله، يتصدّر الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان.
وعقد مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة نواب حزب الله) النائب محمد رعد، اجتماعاً في مكتب الكتلة بالضاحية الجنوبية، ناقش "الأوضاع السياسية الراهنة ومجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها".
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن الاجتماع عقد بهدف "استكمال التواصل بعد جلسة مجلس الوزراء، وقرار حصر السلاح"، كما جاء ضمن إطار إبقاء التواصل الدائم مع كل الاطراف اللبنانية.
بعثت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان برسالة إلى ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا الشهر، بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.
وقالت في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية: "أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلاً أوكرانيا... سيمتد إلى غزة أيضاً"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة: "في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية، وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، إن حالة المجاعة في قطاع غزة، هي خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير إسرائيلي، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبطال مشروع ما يسمى "إسرائيل الكبرى".وتابعت: "أشد ما يبعث على الاستنكار والاستهجان أن حالة المجاعة مكتملة الأركان هذه ليست وليدة ظروف قاهرة، بقدر ما هي أصلاً خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن إعلان الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة يمثل "سابقة بالغة الخطورة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط".
أعربت مصر عن قلقها من التقارير المتزايدة حول حالة المجاعة في قطاع غزة، وآخرها تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، مؤكدةً ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حداً "لما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات إسرائيلية سافرة في القطاع".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت، أن "المجتمع الدولي مسؤول عما آلت إليه الأمور في غزة نتيجة انتهاج سياسات مزدوجة المعايير، والتقاعس عن الدفاع عن أبسط قيمها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع ضد شعب أعزل".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا "التجويع" والحصار الإسرائيلي، على القطاع إلى 281 فلسطينياً، بينهم 114 طفلاً، مشيرة إلى أن وفاة 8 أشخاص بسبب سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، ارتفع إلى 62 ألفاً و622 شخصاً.