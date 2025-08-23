زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترمب على التحدث عن محنة أطفال غزة

بعثت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان برسالة إلى ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا الشهر، بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.

وقالت في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية: "أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلاً أوكرانيا... سيمتد إلى غزة أيضاً"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة: "في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية، وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".