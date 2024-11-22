بايدن وماكرون يبحثان جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة لديارهم

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الاميركي جو بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون اليوم وناقشا الصراع في الشرق الأوسط، وبحثا جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة لديارهم". وتعهدا بالبقاء على تواصل وثيق بشكل مباشر ومن خلال فرق الأمن الوطني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نقلت، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وآخرين من دول المنطقة قولهم إن "ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأت تتشكل" وكشفت الصحيفة أن "الاتفاق المطروح يتضمن الدعوة لهدنة 60 يوماً تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن "تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة"، موضحة أن "أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات المبعوث الاميركي اموس هوكشتين هي رفض إسرائيل دورا لفرنسا في آلية المراقبة".

واشارت الى أن "هناك خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها"، لافتة الى أن "إحراز تقدم كبير في محادثات المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين في إسرائيل وهي شبه مكتملة".