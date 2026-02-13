غروسي: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي، ممكن لكنه صعب للغاية"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "الوكالة التابعة للأمم المتحدة عادت إلى إيران بعد حرب حزيران/يونيو 2025 التي شنتها إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة. أضاف "تمكّنا إجمالا من تفتيش كل شيء، باستثناء (المواقع) التي قُصفت"، وتابع "الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي، ممكن لكنه صعب للغاية".

كما أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران يرضي الوكالة الدولية "ممكن تماما لكنه صعب للغاية". وأضاف "تمكنا من العمل مجددا وإقامة شكل من الحوار.. صحيح أنه غير مثالي ومعقد وبالغ الصعوبة لكنه موجود. اعتقد أن القضية الكبرى راهنا هي معرفة كيفية تحديد هذه المراحل للمستقبل. ونعلم تماما ما ينبغي التحقق منه وكيفية القيام بذلك".

تأتي تصريحات غروسي في وقت أعلنت واشنطن وطهران نيتهما مواصلة الحوار بعد جولة أولى من المباحثات بينهما استضافتها سلطنة عمان في السادس من شباط/فبراير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعد يوم، أمس الخميس، إيران بتداعيات "مؤلمة جدا" إذا لم تقبل باتفاق حول برنامجها النووي.وتشهد العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توتراً متزايداً، لا سيما بعد تعليق طهران لتعاونها عقب هجمات إسرائيلية أميركية استهدفت منشآتها النووية في يونيو 2025، مما أعاق تفتيش المواقع الرئيسية مثل نطنز وفوردو وأصفهان.