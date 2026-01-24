نتنياهو المزيف: صاحب المغسلة الذي غيّر اسمه إلى "دان نتنياهو"

لدان نتنياهو، مدير مغسلة في الضفة الغربية، لا يوجد أي صلة له برئيس الوزراء أو بأسرته. نتنياهو غيّر اسم عائلته في بطاقة الهوية، ويبدو أن هذا سهّل عليه في أعماله المشبوهة. هذا الأسبوع قُدِّم ضده لائحة اتهام خطيرة بتشغيل وإيواء متواصل لفلسطينيين يقيمون بصورة غير شرعية في المغسلة التي أدارها. منذ لحظة اعتقاله، فهمت الشرطة أن الحديث يدور عن قضية أكبر من تشغيل مقيمين غير شرعيين - قصة انتحال هوية، على ما يبدو.

نتنياهو، في الأصل بوكوبزا، يبلغ من العمر 51 عاماً من القدس، شغّل ثلاثة عمال فلسطينيين بدون تصاريح في المغسلة التي كان يديرها - اثنان منهم لمدة ثمانية أشهر، وآخر لمدة شهرين. داخل المغسلة وفّر نتنياهو للعمال الفلسطينيين غرفة مجهزة خُصصت للسكن. لكن اللافت أن نتنياهو تورط بعد شهادة هؤلاء العمال أثناء التحقيق بأنهم عملوا لديه وسكنوا في المغسلة لفترة طويلة، الأمر الذي أنكره نتنياهو.

طلب محامي الدفاع عن نتنياهو في البداية عدم الكشف عن هويته، لأنه، بحسب قوله، "هذا هو الرئيس التنفيذي لشركة معروفة، وإذا تم الكشف عن اسمه، فسيلحق به ضرراً لا يمكن إصلاحه". وكشف التحقيق أن اسم نتنياهو ليس أصلياً، وكذلك اسم مغسلة الملابس التي يملكها - "بولغات"، على غرار مصنع النسيج الشهير في الجنوب الذي أغلق أبوابه عام 2008.