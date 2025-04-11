تقرير: مسؤولون إيرانيون يحثون خامنئي على التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية

تعرض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لـ"ضغوط من كبار المسؤولين الإيرانيين للسماح بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي للبلاد، أو المخاطرة بسقوط النظام الإسلامي" بحسبتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وفي السياق افادت مصادر إيرانية، االيوم الجمعة، بأن طهران حددت "خطوطها الحمراء"، قبل بدء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان السبت، والتي سيقودها وزير خارجيتها عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، حسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وتستشهد الصحيفة الأميركية بمسؤولين إيرانيين كبيرين مطلعين على اجتماع عقد الشهر المنصرم. وضم الاجتماع رئيسي السلطة القضائية والبرلمان، الذين ضغطوا على خامنئي للموافقة على إجراء محادثات مع واشنطن، بما في ذلك المناقشات المباشرة، في ما وصفته المصادر بأنه "جهد منسق نادر".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، حذر المشاركون في هذا الاجتماع خامنئي من خطورة التهديد بعمل عسكري أميركي وإسرائيلي ضد المواقع النووية الإيرانية. وأكدوا أن البلاد، التي تعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية شديدة، سوف تضطر إلى الرد في حال وقوع هجوم، الأمر الذي من المرجح أن يدفع إيران إلى اضطرابات داخلية إذا اندلعت الحرب.

وأوضح المسؤولون للمرشد الأعلى الإيراني أن "اجتماع هذه الأحداث من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا للجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن تجرى مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان يوم السبت الوشيك"، في إشارة إلى أن هذه الضغوط الداخلية ربما أثرت على موقف طهران في المفاوضات الدولية.

وأوضحت المصادر أن إيران طلبت ضرورة امتناع الوفد الأميركي عن استخدام لغة التهديد، وتجنب تقديم أي أطر أو مطالب "جشعة" بشأن البرنامج النووي، فضلاً عن الامتناع عن طرح أي نقاش بشأن الصناعات الدفاعية الإيرانية.

ولفتت المصادر إلى أن إيران "لن تقبل بأي حال من الأحوال لغة التهديد أو تجاوز الخطوط الحمراء، والتي تشكل النقاط المذكورة جزءاً منها، خلال المفاوضات"، مؤكدة أن إيران مستعدة دائماً لبناء الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وبالتالي فإن "الكرة الآن في ملعب الأميركيين".