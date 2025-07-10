مقتل إسرائيلي في هجوم طعن وإطلاق نار في فرع رامي ليفي عند مفترق "غوش عتسيون"

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توفي إسرائيلي بالعشرينات من عمره جراء هجوم عند مفترق "غوش عتسيون" قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ويتضح من التحقيقات الأولية أن مسلحين وصلا الى مجمع فرع "رامي ليفي" عند المفترق، ودخلوا الى داخل الفرع، وهاجموا الحارس بالعشرينات من عمره بعد طعنه عدة مرات وقاموا بسرقة سلاحه وإطلاق النار على قوات الأمن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إنن قوات كبيرة من الشرطة مع قوات من الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ تواجدت في الموقع وتعمل على التوصل الى السيطرة الكاملة وتجري عمليات تمشيط للعثور على مشتبهين آخرين. وقائد الشرطة بطريقه الى المكان.

وروى أحد المسعفين الذي حضر الحدث أن "شاهدنا شابا بالعشرينات من عمره وهو ملقى وفاقد للوعي دون نبض ولا يتنفس مع جروح في جسده، قمنا بالفحوصات الطبية، لكن للأسف جروحه كانت حرجة واضطررنا إلى إعلان وفاته".