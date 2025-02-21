إيران تهدد إسرائيل بـ"هجوم ثالث مدمر" و"بتدمير" مدينتي تل أبيب وحيفا

أطلق مستشار قائد الحرس الثوري إبراهيم جباري، تهديدا خطيرا ضد إسرائيل خلال مناورة عسكرية، اليوم الجمعة، قائلا "الهجوم الثالث على إسرائيل سيكون مدمرا بشكل خاص"، وتابع "إن عملية وعد الحقيقة 3 ستنفذ في الوقت المناسب وستدمر إسرائيل بتدمير مدينتي تل أبيب وحيفا".

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على التهديدات قائلا: "إذا كان الشعب اليهودي قد تعلم شيئا من التاريخ فهو هذا: إذا قال لك عدوك إن هدفه هو تدميرك، صدقه. نحن مستعدون".

وتأتي هذه التهديدات في الوقت الذي تجري فيه إيران مناورات عسكرية ضخمة يطلق عليها "المناورة الكبرى لقوة النبي محمد". وفي كلمته، تطرق جباري أيضاً إلى جاهزية "جبهات المقاومة" في لبنان والعراق وقطاع غزة، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر بزيادة مدى الصواريخ.

في عام 2024، نفذت إيران هجومين ضخمين بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل، لكنهما لم يحققا سوى نجاح محدود. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها، من اعتراض غالبية الصواريخ ومنع وقوع أضرار كبيرة.

قال رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق والذي يعتبر في دوائر المعارضة الإيرانية الوريث المنفي، لشبكة فوكس نيوز يوم الجمعة إن قلبه مع الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولكن التحرك ضد النظام الإيراني، الذي وصفه بأنه "رأس الأخطبوط"، كان ضروريا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، اكتشفت أجهزة الاستخبارات الأميركية في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن أن إسرائيل تفكر في تنفيذ ضربات كبيرة ضد المواقع النووية الإيرانية، سعيا لاستغلال ضعف إيران.

وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن تقييمات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل من المرجح أن تحاول توجيه "ضربة استباقية" ضد البرنامج النووي الإيراني في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يعيده إلى الوراء أسابيع أو أشهر، ولكنه قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وإعادة إشعال خطر الصراع الإقليمي.