إيرانية عارية تماما على سطح مركبة شرطة احتجاجا على الحجاب

نشرت وسائل إعلامية إيرانية اليوم الاثنين مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تقف عارية تماما على سطح مركبة للشرطة في أحد الشوارع الإيرانية.ونقل معقبون في مواقع التواصل أن المرأة خلعت ثيابها في الشارع وعندما أوقفتها سيارة الشرطة، اعتلت على السيارة وجلست فوقها، في مشهد أثار ضجة وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب متصفحين فإن الحدث يعود الى الايام الماضية.

هذا ورجحت مصادر محلية ان الفيديو المتداول صور في مدينة مشهد، التي تشتهر بطابعها الديني، لوجود عدد من المزارات والمقامات الشيعية فيها، من أهمها مقام الإمام علي بن موسى الرضا.

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ونقلت قناة "اتاق خبر" الإيرانية المعارضة عن مصدر إعلامي رسمي، أن زوج المرأة في الفيديو ظهر في تسجيل آخر شكر فيه الشرطة على "تعاملها الصبور والمحترم" مع زوجته. وأضاف الزوج أن زوجته تعاني من مشاكل نفسية، وطالب في الوقت ذاته بمحاسبة المسؤولين عن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين ذكر الصحافي الإيراني عبد الله عبدي الذي يعيش في ايران أن :"المرأة المحتجة تتشابك بالصراخ مع رجال الأمن، ويبدو أن غياب ضابطات الشرطة دفع العناصر المتواجدين إلى الامتناع عن اعتقالها مباشرة"، ولفت الى أن الزوج أكد وجود زوجته في أحد مستشفيات مدينة مشهد.