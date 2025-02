إيرانية عارية تماما على سطح مركبة شرطة احتجاجا على الحجاب

نشرت وسائل إعلامية إيرانية اليوم الاثنين مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تقف عارية تماما على سطح مركبة للشرطة في أحد الشوارع الإيرانية.ونقل معقبون في مواقع التواصل أن المرأة خلعت ثيابها في الشارع وعندما أوقفتها سيارة الشرطة، اعتلت على السيارة وجلست فوقها، في مشهد أثار ضجة وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب متصفحين فإن الحدث يعود الى الايام الماضية.

هذا ورجحت مصادر محلية ان الفيديو المتداول صور في مدينة مشهد، التي تشتهر بطابعها الديني، لوجود عدد من المزارات والمقامات الشيعية فيها، من أهمها مقام الإمام علي بن موسى الرضا.

https://x.com/i/web/status/1886474224153280965