وزير الخارجية الإيراني بالوكالة يلتقي قادة حماس والجهاد الإسلامي في سوريا

بحضور السفير الإيراني حسين أكبري، التقى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، الثلاثاء، قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، على ما أفادت وكالة تسينم الدولية للأنباء.

وكان علي باقري قد أجرى الإثنين زيارة لبيروت تناولت العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتم التطرق للقضايا الإقليمية والدولية، تصدرها ملف الحرب في غزة.

تجمع علاقات قديمة جديدة بين قادة الفصائل الفلسطينية والقيادة الإيرانية، واغتنم المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الفرصة أمس الإثنين، للقول خلال احتفال بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل الخميني، إن أحد أهداف هجوم 7 أكتوبر كان إحباط التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

والتقى باقري في بيروت، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما التقى باقري الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، بحضور السّفير الإيراني في بيروت، وقدم نصر الله مجددا تعازيه بمقتل الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيّته حسين أمير عبد اللهيان وباقي الوفد الذي راح ضحية سقوط المروحية في ظروف جوية سيئة.

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ووفقا للعلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، فقد تم استعراض آخر التطوّرات السّياسيّة والأمنيّة في المنطقة، بالتركيز على ما يحدث في غزة ولبنان، والحلول المطروحة.