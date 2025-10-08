عقوبة أعضاء خلية الفوضى الذين خططوا للإضرار بالنظام الأردني

قضت محكمة عسكرية في الأردن اليوم (الأربعاء) بالسجن حتى 15 عاماً على أعضاء خلية الفوضى التابعة للإخوان المسلمين والذين تم القبض عليهم قبل عدة أشهر في البلاد. وجاء في الحكم: "كان هدفهم التحريض وتشجيع الفوضى في مملكتنا".

في الواقع، أنشأت الخلية مستودعين لغرض تصنيع وتخزين الأسلحة في محافظة الزرقاء وفي العاصمة عمّان، وكان أحدهما محصنًا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية ومغلقة.

كما قررت المحكمة أن أعضاء الخلية صنعوا صواريخا بأنفسهم، استوردوا صواريخ إضافية من الخارج، حازوا على متفجرات وأسلحة، أخفوا صاروخًا جاهزًا للاستخدام، عملوا على مشروع تصنيع طائرات مسيّرة، جندوا ودربوا أشخاصًا داخل الأردن وخارجها بهدف الإضرار بالنظام.

تلقت الخلية تدريباً وتمويلاً من الخارج ونجحت في تصنيع نموذج لصاروخ قصير المدى. بالإضافة إلى ذلك، قام أعضاء الخلية بزيارة دول في المنطقة وتعاونوا مع جهات خارجية لتجنيد شبان داخل الأردن.

وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، أشار إلى أنه "تم إحباط مخططات هدفها زعزعة الأمن الوطني والتحريض على الفوضى داخل دولتنا".