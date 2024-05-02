هل اغتالت السلطة الفلسطينية قياديا في الجهاد الإسلامي في طولكرم؟

أحمد أبو الفول، ناشط بارز في الجهاد الإسلامي في طولكرم في الضفة الغربية، اغتيل الليلة الماضية بعد إطلاق النار عليه في كمين نصب له من قبل مسلحين والذين أطلقوا النار تجاه السيارة التي ااستقلها في محيط دوار السلام بالمنطقة الجنوبية للمدينة. تم تأكيد وفاته في مستشفى رفيديا في نابلس. في الماضي، حاولت إسرائيل اعتقاله لكنها فشلت.

الفلسطينيون يتهمون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باغتياله. واتهم بيان عسكري صادر عن كتبتا مخيم طولكرم ومخيم نور شمس أجهزة أمن السلطة باغتياله، ووصف هذه الأجهزة الأمنية "بالخائنة" ودعا الفلسطينيون للخروج "بمسيرات غضب وعصيان ضد ما وصفوه بنظام السلطة الفاسد"

رئيس بلدية طولكرم رياض عواد حاول تهدئة الأوضاع: "لا يوجد علاقة بين الاغتيال وأجهزة الأمن الفلسطينية".في حين قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات إن المركبة المستهدفة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية مما اضطر عناصرها للرد

الحدث الحالي يأتي بحدث آخر وقع الشهر الماضي - حيث تم اغتيال معتصم خالد العارف قائد ميداني في كتيبة طولكرم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، حيث زعمت الكتيبة انه قتل خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي أعقاب ذلك أعلنت الكتيبة عن "عصيان مدني" وذلك "بإغلاق جميع مداخل طولكرم، وبشكل خاص مداخل مخيم نور شمس بالسواتر الترابية والعبوات الناسفة حتى تضع الحرب أوزارها" وفقا للبيان الذي صدر عن الكتيبة مطلع شهر نيسان /ابريل الماضي.