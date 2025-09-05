بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة، الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش لحصر السلاح

قد يعجبك أيضًا -

انسحب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني بشأن "حصر السلاح" بيد الدولة، اليوم الجمعة، وزراء الثنائي الشيعي الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، وهو الوزير الشيعي الخامس، حيث من المقرر أن يبحث المجلس 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي، إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي. وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني، لكن مصادر اعتبرت في تصريحات للقناة أن الاستقالة شكلية.

وقبل انسحاب الوزراء دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة. وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا حزب الله)، إلى قاعة جانبية، دون أن يعني ذلك الانسحاب.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، مسيرات بالدراجات النارية احتجاجاً على قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة. وكان سبق الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول أعمال الجلسة كي لا يكون على جدول الأعمال بند وحيد هو حصرية السلاح الأمر الذي يرفضه ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل".