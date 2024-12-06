تقرير: حزب الله ينشر قوات النخبة في حمص لدعم بشار الأسد

أرسل حزب الله قوات خاصة إلى سوريا لمنع سقوط حمص في أيدي الفصائل المسلحة المناهضة لبشار الأسد، بحسب عدة مصادر أمنية. وقال مصدر لبناني لرويترز "حمص يجب ألا تسقط" مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للمدينة.

ويمثل هذا الانتشار تحولا كبيرا في موقف حزب الله، الذي سبق أن أشار إلى أنه لا يريد الانخراط في سوريا. وتم إرسال ضباط كبار للإشراف على المقاتلين الموجودين بالفعل بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وكشفت مصادر غربية أن "عناصر حزب الله تخشى الضربات الإسرائيلية في سوريا، حيث تستهدف الطائرات الإسرائيلية بانتظام مواقع مرتبطة بإيران. ويعكس هذا التدخل لحزب الله تصاعد الأوضاع في سوريا منذ بداية الأسبوع".