إسرائيل: المئات يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن "معتقلي حاويات النفايات" الأربعة أمام سجن هداريم

تظاهر مئات الاشخاص، مساء اليوم السبت، مطالبين بالإفراج عن المتهمين بإحراق حاويات النفايات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس قبل نحو شهرين، ما أدى إلى إحراق سيارة جندي احتياط احتجاجًا على المختطفين. وقف المتظاهرون أمام سجن هداريم، حيث نُقل المتهمون الذين اعتُقلوا في البداية في سجن نيتسان، حاملين لافتات كُتب عليها: "أطلقوا سراح معتقلي حاويات النفايات".

يُذكر أن الأربعة محتجزون منذ يوم الحادثة في 3 سبتمبر/أيلول المنصرم، وقدّم مكتب المدعي العام قبل نحو شهر لائحة اتهام إلى محكمة منطقة القدس ضد أربعة من نشطاء الاحتجاج: مارك بويغ (57 عامًا) من تل أبيب، وعاموس دورون (60 عامًا) من رامات جان، وشموئيل رؤوفيني (61 عامًا) من هرتسليا، وإيال جيلر (54 عامًا) من نتيف هعسرا. ويتهم الأربعة بإشعال النار في حاويات القمامة في حي رحافيا في القدس، بالقرب من منزل رئيس الوزراء، كجزء من الاحتجاج.