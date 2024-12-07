كاليفورنيا: إطلاق النار على طفلين في مدرسة مسيحية "انتقاما للإبادة الجماعية" في غزة

أصيب طفلان في كاليفورنيا في "حالة حرجة للغاية" بعد إطلاق النار عليهما من قبل مهاجم مختل عقليًا ادعى أن الهجوم يمثل انتقامًا لـ"الإبادة الجماعية" المزعومة في غزة، وأطلق المسلح - الذي كان لديه سجل جنائي وتاريخ من المرض العقلي - النار على نفسه بعد ارتكاب ما قال المحققون أنه "يبدو أنه هجوم موجه ضد انتماء المدرسة إلى كنيسة السبتيين".

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ومن جهته أعلن شريف مقاطعة بوت كوري هونيا أن "المسلح هو جلين ليتون البالغ من العمر 56 عامًا، استخدم خدعة بالتظاهر بتسجيل حفيد وهمي للحصول على القبول في مدرسة فيذر ريفر للسبتيين في أوروفيل"، وتابع"هذا دافع كان في ذهنه، لا أستطيع أن أتكهن كيف استطاع أن يخلط بين ما يحدث في فلسطين واليمن وبين كنيسة السبتيين. لست متأكدًا من أننا سنعرف ذلك على الإطلاق".

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جدير بالذكر أن كنيسة السبتيين هي طائفة بروتستانتية تتداخل بعض تعاليمها مع التقاليد اليهودية.