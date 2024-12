كاليفورنيا: إطلاق النار على طفلين في مدرسة مسيحية "انتقاما للإبادة الجماعية" في غزة

أصيب طفلان في كاليفورنيا في "حالة حرجة للغاية" بعد إطلاق النار عليهما من قبل مهاجم مختل عقليًا ادعى أن الهجوم يمثل انتقامًا لـ"الإبادة الجماعية" المزعومة في غزة، وأطلق المسلح - الذي كان لديه سجل جنائي وتاريخ من المرض العقلي - النار على نفسه بعد ارتكاب ما قال المحققون أنه "يبدو أنه هجوم موجه ضد انتماء المدرسة إلى كنيسة السبتيين".

