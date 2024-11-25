مع غطاء على العينين: الإمارات تنشر صور المشتبه فيهم في قتل الحاخام كوجين

نشرت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم (الإثنين)، صور المشتبه بهم في جريمة قتل مبعوث منظمة حاباد تسفي كوغين، كما تم الكشف عن أسمائهم وأعمارهم: أولمبي توهيروفيتش البالغ من العمر 28 عاماً. عزيزي كاميلوفيتش (28 عاما) ومحمود جون عبد الرحيم البالغ من العمر 33 عامًا، الثلاثة القي القبض عليهم مساء أمس.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الإماراتية، فقد ألقت السلطات القبض على الثلاثة المتورطين في جريمة القتل "في وقت قياسي"، وأشارت إلى أن كوجين مواطن مولدوفي – وذلك بحسب الوثائق التي عرّف بها عن نفسه عند دخول دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يقيم. وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية "قدرتها التي لا تقبل الجدل" على التعامل بحزم مع أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في الإعلان أنه فور ورود بلاغ تغيبه عن عائلته، تم على الفور تشكيل فريق تحقيق خاص، أدى إلى تحديد مكان جثمانه، والتعرف على الجناة والقبض عليهم، كما فتحت الإجراءات القانونية ضدهم. وأكدوا أنه سيتم توفير التفاصيل الكاملة حول الحدث فور انتهاء التحقيق.

ويشار إلى أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت صباح أمس، العثور على جثمان مبعوث حاباد إلى الإمارات، الحاخام تسفي كوجين، الذي أعلن عن اختفائه منذ الخميس الماضي. كما جاء في الرسالة أن "الممثلية الإسرائيلية في أبو ظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادثة وتستمر بمرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إعلام عائلته في إسرائيل بآخر المستجدات".

وجاء في نصها أيضًا: "إن مقتل تسفي كوجين هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى العدالة".