القيادة المركزية تؤكد أن السفينة تضررت بهجوم حوثي لكنّها واصلت رحلتها

أكدت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم" أن الحوثيّين أطلقوا هجومًا صاروخيًا على ناقلة نفط قالوا إنها بريطانيّة كانت تُبحر قبالة السواحل الغربيّة لليمن، ليل الجمعة السبت.

وقالت القيادة في بيان نشرته اليوم السبت على حسابها في منصة إكس أن الحوثيّين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادّة للسفن الساعة 17,49 (14,49 ت.غ) من المناطق التي يُسيطرون عليها في اليمن باتّجاه البحر الأحمر حيث كانت توجد سفينتان تجاريّتان.

وتابعت القيادة، أنّ السفينة "أندروميدا ستار" قد أبلغت عن أضرار طفيفة لكنّها واصلت رحلتها. وأشارت إلى أن تلك السفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتُشغّلها سيشيل.

إلى ذلك، أكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى في صفوف السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

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وكانت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري أفادت بوقت سابق بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غربي المخا في اليمن.