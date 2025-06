بعد الحرب: ايران بدأت عمليات اعتقال شخصيات بارزة في الجالية اليهودية

بدأت السلطات الإيرانية اعتقال حاخامات وزعماء الجالية اليهودية في أنحاء البلاد بتهمة دعم إسرائيل والارتباط بها، حسبما ذكرت منظمة فرنسية للمنفيين الإيرانيين صباح الجمعة، وقالت إن الاعتقالات جرت في طهران وشيراز، دون وجود أي دليل على التهم الموجهة إليهم.

