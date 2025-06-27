بعد الحرب: ايران بدأت عمليات اعتقال شخصيات بارزة في الجالية اليهودية

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بدأت السلطات الإيرانية اعتقال حاخامات وزعماء الجالية اليهودية في أنحاء البلاد بتهمة دعم إسرائيل والارتباط بها، حسبما ذكرت منظمة فرنسية للمنفيين الإيرانيين صباح الجمعة، وقالت إن الاعتقالات جرت في طهران وشيراز، دون وجود أي دليل على التهم الموجهة إليهم.

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وذكرت قناة التلفزيون الإيراني الرسمية أن الجالية اليهودية "تجمعت الليلة الماضية في كنيس أبريشمي في طهران للتعبير عن دعمها للمرشد الأعلى آية الله خامنئي والقوات المسلحة للجمهورية في ردها الشديد ضد النظام الإسرائيلي".

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يبلغ عدد الجالية اليهودية في إيران حاليًا أقل من 10,000 نسمة، يتركز معظمهم في العاصمة طهران، كما توجد جاليات أخرى في مدن شيراز وأصفهان ويزد وميدان، حيث تقع شواهد قبور الملكة إستير ومردخاي، المعروفتين في سفر إستير.

تدير الجالية حوالي مائة كنيس يهودي في جميع أنحاء البلاد، وخمس مدارس. قبل الثورة الإسلامية، كان عدد الجالية يزيد عن 100,000 نسمة، وكانت تدير أكثر من 20 مدرسة.