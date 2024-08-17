تقرير: ايران ستؤجل ردها على اغتيال إسماعيل هنية لهذا السبب

من المتوقع أن تؤجل طهران ردها بعد اغتيال قائد إسماعيل هنية وذلك للسماح لاستمرار مواصلة الاتصالات حول صفقة مختطفين، ووفقا لما نقله مسؤولون أمريكيون، إسرائيليون وايرانيون لصحيفة "نيويورك تايمز" مساء الجمعة.

وأفاد التقرير أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أنه في هذه المرحلة خفض كل من ايران وحزب الله مستوى الجاهزية بالوحدات الصاروخية والقذائف خاصتهم، لأن الرد ضد إسرائيل سيتم تنفيذه بموعد متأخر أكثر.

يأتي تقرير "نيويورك تايمز" بعد تقرير ل"واشنطن بوستط صباح الجمعة والذي ذكر أن حزب الله يمكن أن تؤجل ردها للسماح بمواصلة الجهود الديبلوماسية.

وقال مقرب من حزب الله للصحيفة الأمريكية بأن حزب الله لن يطلق هجوما خلال المحادثات في قطر، لأن التنيظيم لأ يريد أن يكون هو المسؤول عن تشويش صفقة المختطفين.