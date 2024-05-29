الضفة الغربية: إصابتان حرجة ومتوسطة في هجوم دهس عند حاجز عورتا بالقرب من نابلس
نفذ فلسطيني هجوما بالدهس عند مدخل موقع استيطاني يدعى "المزرعة رقم 6" (حافا 6) بالقرب من نابلس وأفيد بأنه سلم نفسه للسلطة الفلسطينية التي قامت بتسليمه للجيش الإسرائيلي ويجري التحقيق معه
i24NEWS
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أفادت أنباء أولية مساء الأربعاء عن وقوع هجوم بالدهس عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس المحاذي لموقع استيطاني يدعى "المزرعة رقم 6" (حافا 6). ويفيد البلاغ بقيام منفذ العملية بدهس إسرائيليين اثنين على الأقل بسيارته، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة ولاذ بالفرار عائداً إلى نابلس.
وصلت قوات عديدة إلى المكان وباشرت بالبحث عن منفذ العملية وتم الإعلان عن إغلاق المحور أمام حركة المرور.
وجاء في وقت لاحق أن منفذ عملية الدهس سلم نفسه للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي قامت بتسليمه للجيش الإسرائيلي ويجري التحقيق معه. ووفقا للمعلومات فهو ينتمي لخلية عرين الأسود.
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