الضفة الغربية: إصابتان حرجة ومتوسطة في هجوم دهس عند حاجز عورتا بالقرب من نابلس

نفذ فلسطيني هجوما بالدهس عند مدخل موقع استيطاني يدعى "المزرعة رقم 6" (حافا 6) بالقرب من نابلس وأفيد بأنه سلم نفسه للسلطة الفلسطينية التي قامت بتسليمه للجيش الإسرائيلي ويجري التحقيق معه

i24NEWS
i24NEWS
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مكان الهجوم بالقرب من نابلس بتاريخ 29 مايو 2024
مكان الهجوم بالقرب من نابلس بتاريخ 29 مايو 2024Porte-parole Atsala

أفادت أنباء أولية مساء الأربعاء عن وقوع هجوم بالدهس عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس المحاذي لموقع استيطاني يدعى "المزرعة رقم 6" (حافا 6). ويفيد البلاغ بقيام منفذ العملية بدهس إسرائيليين اثنين على الأقل بسيارته، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة ولاذ بالفرار عائداً إلى نابلس.

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وصلت قوات عديدة إلى المكان وباشرت بالبحث عن منفذ العملية وتم الإعلان عن إغلاق المحور أمام حركة المرور.

United Haazlah
هجوم دهس بسيارة في أعقاب الهجوم بالضفة الغربية، 29 مايو 2024United Haazlah

وجاء في وقت لاحق أن منفذ عملية الدهس سلم نفسه للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي قامت بتسليمه للجيش الإسرائيلي ويجري التحقيق معه. ووفقا للمعلومات فهو ينتمي لخلية عرين الأسود.

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