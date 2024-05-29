أفادت أنباء أولية مساء الأربعاء عن وقوع هجوم بالدهس عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس المحاذي لموقع استيطاني يدعى "المزرعة رقم 6" (حافا 6). ويفيد البلاغ بقيام منفذ العملية بدهس إسرائيليين اثنين على الأقل بسيارته، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة ولاذ بالفرار عائداً إلى نابلس.

وصلت قوات عديدة إلى المكان وباشرت بالبحث عن منفذ العملية وتم الإعلان عن إغلاق المحور أمام حركة المرور.

United Haazlah

وجاء في وقت لاحق أن منفذ عملية الدهس سلم نفسه للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي قامت بتسليمه للجيش الإسرائيلي ويجري التحقيق معه. ووفقا للمعلومات فهو ينتمي لخلية عرين الأسود.