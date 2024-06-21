تباطؤ المساعدات الأمريكية لإسرائيل| نتنياهو: "الآن أصبح الأمر بالغ الأهمية"

نتنياهو:"أنا لا أتحدث عن طائرات F-35 أو F-16 المخطط لها في السنوات القادمة. أنا أتحدث عما نحتاجه الآن، سواء لتحقيق النصر السريع في الحرب في غزة أو لتجنب الحرب في لبنان."

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال الرئيس جو بايدن بعد وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي في 18 أكتوبر 2023 في تل أبيب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال الرئيس جو بايدن بعد وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي في 18 أكتوبر 2023 في تل أبيب.(AP Photo/Evan Vucci), File

بعد استنكاره لتباطؤ المساعدات الأميركية للأسلحة الإسرائيلية في فيديو أثار ضجة داخل إدارة جو بايدن، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع موقع Punchbowl الأمريكي،عن قلقه بشأن "التباطؤ الكبير في توريد الأسلحة والذخيرة الحيوية من الولايات المتحدة"، وقال “كان هناك تباطؤ كبير في توريد الذخائر والأسلحة المهمة”. "أنا لا أتحدث عن طائرات F-35 أو F-16 المخطط لها في السنوات القادمة. أنا أتحدث عما نحتاجه الآن، سواء لتحقيق النصر السريع في الحرب في غزة أو لتجنب الحرب في لبنان."

وأشار نتنياهو إلى "أهمية هذه المساعدات في تحقيق الأهداف"وتابع"من الضروري لأهدافنا الحربية المشتركة هزيمة حماس ومنع لبنان من الانخراط في حرب واسعة النطاق"،وقال إنه حاول حل القضية من خلال مناقشات سرية مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس بايدن، ولكن دون جدوى. وأعرب عن إحباطه: “الآن أصبح الأمر بالغ الأهمية"

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