تباطؤ المساعدات الأمريكية لإسرائيل| نتنياهو: "الآن أصبح الأمر بالغ الأهمية"

بعد استنكاره لتباطؤ المساعدات الأميركية للأسلحة الإسرائيلية في فيديو أثار ضجة داخل إدارة جو بايدن، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع موقع Punchbowl الأمريكي،عن قلقه بشأن "التباطؤ الكبير في توريد الأسلحة والذخيرة الحيوية من الولايات المتحدة"، وقال “كان هناك تباطؤ كبير في توريد الذخائر والأسلحة المهمة”. "أنا لا أتحدث عن طائرات F-35 أو F-16 المخطط لها في السنوات القادمة. أنا أتحدث عما نحتاجه الآن، سواء لتحقيق النصر السريع في الحرب في غزة أو لتجنب الحرب في لبنان."

وأشار نتنياهو إلى "أهمية هذه المساعدات في تحقيق الأهداف"وتابع"من الضروري لأهدافنا الحربية المشتركة هزيمة حماس ومنع لبنان من الانخراط في حرب واسعة النطاق"،وقال إنه حاول حل القضية من خلال مناقشات سرية مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس بايدن، ولكن دون جدوى. وأعرب عن إحباطه: “الآن أصبح الأمر بالغ الأهمية"