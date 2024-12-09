قبل سقوط الأسد: الولايات المتحدة نقلت هذه الرسالة إلى المعارضة السورية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة الماضية (الأحد) أن الولايات المتحدة بدأت بنقل رسائل إلى تنظيمات المعارضة السورية عبر تركيا، وذلك في الأسبوع الماضي وقبل الاستيلاء على دمشق. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين وأتراك، فقد تم إرسال الرسائل مباشرة بعد بدء الهجوم، وكان الهدف من الرسائل الأولية هو إخبار المعارضة "بما لا يجب عليهم فعله".

وفقا للتقرير، كانت أحد الرسائل التي بعثتها الولايات المتحدة أن الجماعات المسلحة أنه لا يجب أن تسمح للمسلحين من داعش بالمشاركة في هجومها ضد نظام الأسد. وقد وعدت الجماعات المسلحة بأنها ليست لديها نية للسماح لتنظيم الدولة الإسلامية بأن يكون جزءًا من تحركها.

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، إيران، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وقال إن "قرار إيران بمهاجمة إسرائيل كان خطأ تاريخيا". "كان الداعمون الرئيسيون للأسد هم إيران وحزب الله وروسيا - لكن الثلاثة انهاروا، وهم اليوم أضعف مما كانوا عليه يوم توليت منصبي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري، الذي عانى الكثير، لبناء مستقبل أفضل له". "ومع ذلك، هذه أيضًا لحظة من عدم اليقين - سنعمل مع شركائنا والجهات الفاعلة في سوريا للاستفادة من هذه الفرصة."

في غضون ذلك، نشرت المعارضة السورية توثيقا جديدا، يقولون فيها: "كما دخلنا المسجد الأموي في دمشق، سندخل المسجد الأقصى أيضاً". شاهدوا