مسؤولون إسرائيليون: تم نقل اليورانيوم من فوردو - حتى قبل الهجوم

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) أن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في تقييم الأضرار التي ألحقها الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بموقع فوردو النووي يعتقدون أن المنشأة تحت الأرض لحقت بها بالفعل أضرار جسيمة، لكنها لم تُدمر بالكامل. ووفقًا للمسؤولين أنفسهم، يبدو أنه حتى قبل الهجوم، نقلت إيران معدات حساسة، بما في ذلك اليورانيوم، من الموقع.

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذه التقييمات، وصرح للصحيفة بأن الموقع لم يُدمر، لكن الهجوم "أصابه بشدة وأخرجه من الصورة". وأضاف: "حتى اثنتي عشرة قنبلة خارقة للتحصينات لم تكن كافية لتدمير الموقع بالكامل".

في غضون ذلك، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مقابلة مع شبكة CNN، أشار فيها إلى "وقوع أضرار جسيمة في نطنز وأصفهان"، لكنه قال فيما يتعلق بمنشأة فوردو: "ليس هناك يقين، ولا يمكننا الإدلاء ببيان في الوقت الحالي".

يُعتبر موقع فوردو، المبني داخل جبل، من أكثر المواقع حمايةً وحساسيةً في البرنامج النووي الإيراني.