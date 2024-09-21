الجيش الإسرائيلي يصدر إنفوجرافيك يوضح فيها الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنفوجرافيك يوضح فيها الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله في غارة، أمس الجمعة، على معقل لحزب الله بالقرب من بيروت، مشيرا إلى أنه "تم القضاء على كامل قيادات قوة الرضوان النخبوية، حيث بدا نصر الله وحيدًا بشكل متزايد في القمة".

واستهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من مديرية الاستخبارات، رئيس العمليات وقائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله إبراهيم عقيل، خلال اجتماع مع قادة قوة الرضوان في ضاحية بيروت. بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 15 مسلحا آخرين من حزب الله في الغارة، بما في ذلك قادة كبار في سلسلة قيادة قوة الرضوان.

ومن بين المستهدفين الذين تم القضاء عليهم أبو حسن سمير، الذي شغل منصب رئيس وحدة تدريب قوة الرضوان، وشغل مناصب مختلفة داخل حزب الله، وكان قائدًا لقوة رضوان لمدة عقد من الزمان حتى أوائل عام 2024. كما كان أحد المخططين والزعماء لخطة هجوم "احتلال الجليل" وكان مشاركًا في تعزيز ترسيخ حزب الله في جنوب لبنان، في حين حاول تحسين قدرات القتال البري للمنظمة. على مر السنين، وخلال الأشهر الأولى من الحرب، خطط ونفذ العديد من الهجمات بإطلاق النار والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.