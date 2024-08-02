نجيب ميقاتي: مستعدون للدفاع عن أرضنا بكل السبل وسط تطورات مقلقة في المنطقة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن "التطورات الإقليمية مُقلقة وتنذر بارتفاع منسوب الخطر واتّساعه"، وتابع خلال كلمة بمناسبة عيد الجيش من مقر القيادة في اليرزة، "لبنان يعاني جرّاء الظروف الأمنية، من جنوبه إلى بقاعه، وصولاً إلى (قصف) الضاحية الجنوبية للعاصمة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلاً عن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية عموماً، تضاف إلى كل ذلك، تطورات إقليمية مقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطر واتساعه من منطقة إلى أخرى".

وأكد ميقاتي على أن "الرهان على الجيش، لأنه الضمانة الأكيدة لوحدة لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ما يجعل الالتفاف حول مؤسستكم واجباً وطنياً جامعاً تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح، سياسية كانت أم شخصية، لأن الشهادات التي قدمتموها على مذبح الوطن، لم تكن يوماً إلا في سبيل رفعته وسيادته وسلامته".

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع الأطراف المعنية وبلدان منها لبنان ومصر وقطر سبل منع توسع الصراع بالمنطقة واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الموقف.وأضاف وينسلاند، أنه أكد خلال مناقشاته على "الحاجة الملحة إلى معالجة الخطر المتزايد المتمثل في التصعيد الخطير، والذي يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت، أمس الخميس، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن "عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية".

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء الماضي، في أثناء وجوده في إيران، واغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر، في قصف على الضاحية الجنوبية لبيروت ، الأربعاء المنصرم.